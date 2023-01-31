主持人張大大因口才幽默擅於活躍氣氛，在大陸娛樂圈內擁有相當好的人緣，其中與女星楊冪更多次被目擊一同出遊，交情要好。近日，張大大於直播中透露與楊冪在過年期間一同去溜冰。誰料，為了不被認出來，楊冪特地戴上一頭藍色假髮，果真享受一場不受打擾的玩樂之旅。

張大大昨(30)日在直播中表示，楊冪想邀他過年期間一同去溜冰，但他認為以楊冪的名氣，很容易引起路人騷動，因此建議她先喬裝打扮一翻後再去。事後與楊冪會合後，她果真聽從張大大的話，戴了頂藍色的假髮，並用黑色帽子與口罩將其餘的臉部特徵藏起來。對此，張大大無奈表示自己才剛到溜冰場不久就被群眾認了出來，但大家都只是知道身旁有一位藍色頭髮的女子隨行，而無人猜出那就是楊冪。

張大大在直播間透露與戴著藍色假髮的楊冪去溜冰場玩。(圖／翻攝自微博)

出門遊玩後，楊冪也相當俏皮的在自己的微博上曬出去溜冰場的照片，只見照片中，她的藍色短髮在陽光下閃閃發亮，更舉著一隻看起來相當可口的糖葫蘆，配文寫下：「大過年的，什剎海走著，糖葫蘆安排！」

楊冪在微博上曬出去溜冰場玩的「藍色短髮」造型。(圖／翻攝自楊冪微博)

消息一出，頓時引發網友熱議，在相當短的時間內便衝上陸網熱搜榜，更有網友分享親身經歷，指出：「我都看見張大大了，還說楊冪怎麼沒來，是我眼拙了。」還分享了幾張與朋友的聊天紀錄截圖，認為張大大與楊冪都一同出來玩如此多次了，竟未料想到身旁的女子就是楊冪，實在是太可惜了。