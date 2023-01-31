台灣燈會即將舉行，但近期卻有多個綠營側翼粉專批評，位於國父紀念館的副燈「蟠龍獻瑞」是「華國美學」，反遭國民黨台北市議員徐巧芯揭露燈會主辦方是交通部。對此，曾任北市副市長和文化局長的李永萍透露，台灣燈會的舉辦方式，是「中央統籌，城市協辦」，她並怒轟側翼「有點常識好不好？」

李永萍昨（30）日在政論節目《少康戰情室》指出，各縣市在每年的元宵節都會自己舉辦燈會，若真的要對城市美學進行批評，那麼應該去針對縣市燈會，但這次被攻擊的，是國家舉辦的「台灣燈會」，其每年都在不同城市主辦，使用的經費比縣市燈會高好幾倍，主導權當然也不在台北市手上。

李永萍接著說，台灣燈會因為是國家級的燈會，所以從招標、美學，最後到經費的部分，全部是「中央統籌，城市協辦」，因此這些側翼們，等於是罵到了交通部的人，「側翼們有一點基本常識，去研究一下好不好？」

另外，節目同台來賓、民進黨立委陳亭妃也直言，這種對燈會的批評聲音是大可不必的，應該把那座花燈當作一件藝術品、一個設計，「藝術家能夠把自己這段時間的設計展現出來，才是最重要的」。