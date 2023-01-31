資深媒體人王瑞玲先前不滿「藝起發光」教會種種行徑，多次揭露不為人知的內幕，並多次與宋逸民槓上，過年期間雙方也暫時休兵一陣子，不過日前再度發文強調「一切都會浮在檯面上」，疑似按酸宋逸民等人真面目遲早會被戳破。

王瑞玲表示過年十天連假過得相當「輕鬆」，她解釋除了體重減了近20公斤，腰圍也從90公分變成64公分，目前已經能穿回XS號的褲子，但最重要的是這段時間不用「打電話、留訊息」以及找黃色單據，甚至是四處搬救兵，接著更自嘲不用「圓謊」塑造存在感，接著強調「一切都會浮在檯面上，一切都要回轉向神」，疑似暗指一切真相終將水落石出。

對此，網友紛紛留言：「問心無愧，自然輕鬆自在」、「祝福瑞玲姐，新的一年越來越好」、「兔年吉祥，身心安康」，甚至還有人向她討教：「可否請教妳如何瘦那麼多」，不過也有人不滿她的作為，怒嗆：「證據顯示妳未有充分了解就先污衊別人，就算對方有錯誤應該私下處理，上法院等判決下來再公開也不遲」，要求她有幾分證據再說幾分話。

網友留言開嗆王瑞玲。（圖／王瑞玲醫藥美食記者 臉書）

不過王瑞玲過年期間分享美食照嘆「年菜吃膩了」，卻遭網友留言開嗆，讓她暴怒反擊：「醫藥美食記者是我的本業，請不要把私事和本業混在一起喔～對了，我沒被反擊喔！建議你看完事件全部」。