農曆過年期間，一位人妻帶著讀小學四年級的兒子去祭祖，怎料兒子突然指著隔壁鄰居拜拜用的飯菜說「可以吃一個嗎？」隔幾天就開始發燒，吃退燒藥都沒辦法降溫，最終原PO決定帶兒子去收驚，結果收驚阿姨一看就驚呼說「煞氣怎麼那麼重！」而原PO兒子收驚完隔天就神奇痊癒了，引起網友討論。

一名女網友日前在臉書社團《靈異公社》分享，除夕習俗要拜祖先，今年第一次帶兒子去拜拜，但因為趕著出門就忘了帶平安符與其他避邪物品，本想說新年沒那麼多禁忌，到了納骨塔，大人們忙著擺放祭拜的物品，而兒子看到別人家擺放整齊的祭品飯菜，竟然指著飯菜問說「可以吃一個嗎？」讓正在點香的原PO聽到手一抖，立刻斥責說「不行！不能亂說話。」

女網友表示，當下本來有點擔心沖撞到隔壁的祖先，但兒子回家以後都照常吃飯和睡覺，她想應該沒什麼事，沒想到初四晚上，兒子開始覺得頭暈、身體麻麻的，量體溫發現38.7度，替兒子快篩也都是陰性，就去買退燒感冒藥，怎料，兒子吃了以後體溫不降反升，一路飆到了39.5度，讓她整晚沒睡很擔心。

女網友指出，隔天早上幫兒子做了快篩，結果都是陰性，但兒子的體溫卻遲遲降不下來，看到兒子燒到迷迷糊糊，連飯菜都吃不下，趕緊帶去看醫生，但醫師判斷是普通感冒，兒子吃了藥體溫又往上衝，讓她感覺怪怪的，最後決定帶兒子去收驚看看，結果收驚的阿姨一看到原PO的兒子就驚呼「煞氣怎麼那麼重，是有帶去什麼地方嗎？」

女網友說，收驚阿姨聽完除夕祭祀那天發生的小插曲，就開始進行收驚儀式，結束後交代原PO回家要用芙蓉、鹽和米泡水替兒子洗澡，而且務必要從頭淋到腳。當晚兒子的體溫還是很高，但是隔天兒子就好了，而且很有精神地吵著可不可以玩手機。而她後續也忍不住問兒子那天到底是想吃隔壁桌的什麼菜，兒子則回說「炒飯上的肉！」

貼文引起網友討論，「辛苦了，遇上這種狀況真的會讓父母親嚇壞」、「這種場合真的不適合帶小孩去，媽媽會累死」、「小時候去納骨塔拜拜，準備上車回家的時候，我喊了一句好兄弟再見，立刻被媽媽罵到臭頭，現在想起來真的是童言無忌」。

而原PO也留言強調說，兒子發燒不是百分百跟超自然現象有關，她發現兒子身體不舒服以後，她先帶兒子去看醫生拿藥，但是吃了藥卻遲遲不退燒，才決定帶著兒子去收驚看看，究竟最後成功退燒，是藥物發生作用，還是收驚很有效，這就不得而知了。

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