六福村指出，去年春節因疫情影響入園人數，今年即使近日受天氣影響，解封出遊商機仍帶動業績強強滾。春節期間透過各項特技表演、雜耍與遊行，以及涵蓋吃喝玩樂拍照的全方位慶典活動，成功帶動人潮入園遊玩。

為進一步延續春節業績，六福村優惠活動不間斷，自2月1～24日續推元宵節期間限定優惠，全家三人同行立即享有1888元的51折專屬優惠，再加贈六福村獨家髮箍乙個。同時，即日起至2月12日大專院校學生到六福村現場出示學生證，亦可享有550元購票優惠。