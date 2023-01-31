台灣「行人地獄」再度紅到國外！日本YouTube頻道日前分享一段貨車行車紀錄器畫面，該貨車左轉時一度險些撞上過斑馬線的婦人，婦人當場嚇到快步倒退、跌坐路邊，該影片短短7天在日本吸引近235萬人觀看，還有日本網友誤認事發地在上海，掀起不少討論。

日本YouTube頻道「TikTokまとめ登録者1万目標」日前分享一段影片，一輛轎車綠燈左轉時遇到正過斑馬線的婦人，轎車急煞在對方面前、差點撞到對方，婦人嚇得快步後退，最後不慎失足摔倒在路邊，影片在本月25日PO出，短短一周累積235萬觀看次數，3千多則留言。

日本YouTube分享台灣貨車左轉時差點撞上過斑馬線的婦人，婦人當場快步倒退、跌坐路邊，該影片短短7天在日本吸引近235萬觀看次數。（翻攝自YouTube頻道「TikTokまとめ登録者1万目標」）

日本網友一度以為事發地在大陸上海，不過有人留言澄清事件其實發生在台灣，據悉此事件發生在桃園，當時該名貨車司機在和平路上行駛，準備左轉往中正路、往三民路方向時，未禮讓過斑馬線得72歲羅姓婦人，造成對嚇得跌倒、手腳扭傷，警方事後確認司機酒測值為0。

事實上，該事發影片最初是在YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」被分享，網友紛紛留言「老人家，有可能是被嚇到然後站不穩了」、「阿嬤就在過馬路了，幾乎要壓到斑馬線才煞車，司機是真的沒帶眼睛出門」、「很明顯是嚇到重心不穩啊」、「車主的車速，看來就不想讓行人阿」、「很明顯，車主問題」、「好險老人家沒有往後倒撞到頭」。