momo購物網分享，近一周健身及窈窕保健相關商品買氣狂飆近5成，尤其銀髮運動風潮當道，自今年1月至今帶動律動機及健走機等居家健身器材銷售成長達100%，沉浸式健身商機亦帶動高規智能居家健身器材買氣；有助順暢保養、促進新陳代謝的窈窕保健食品也是消費者選購的重點；現代人外食比例高，加上消費者越來越重視身材管理，「窈窕保健食品」買氣隨之旺盛，銷售年增逾3成，momo據站上銷售觀察，訴求順暢保養、促進新陳代謝的商品最受消費者青睞，購買主力則為30歲至54歲的上班族群。

為助消費者開工快速找回優雅體態，momo自2月1日至2月28日祭出《easy享瘦節》活動熱情助陣，全站網羅超過3萬款健身器材、破千件窈窕保健食品全面下殺5折起，希望衝高瘦身相關商品業績。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2022年第4季合併營收逾318億元，年增18.4%，改寫單季歷史新高，累計2022年合併營收達1034.4億元，年增17%，再創歷年新高，成為首家年營收突破千億元台灣電商。