冷空氣持續減弱，但受到強輻射冷卻加持，氣象局觀測今晨最低溫在新竹峨眉3.9度，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天日夜溫差非常大，周四起東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部轉雨，北台灣轉涼，周六、周日另一波鋒面接近，中部以北轉局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明兩天乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，明晨本島平地最低溫仍在6度左右，還是非常冷。此外，今、明日夜溫差都非常大，最大溫差達20度，有心血管疾病及年長者要注意保暖。今日北部氣溫6至24度，中部6至26度，南部7至27度，東部8至24度。

吳德榮表示，周四（2日）東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部雲量增多，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣稍轉涼，中南部影響不大。周五（3日）東北風減弱，氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，周六、周日（4、5日）另一波鋒面接近，北台灣稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨，下周一（6日）鋒面北移，天氣好轉，氣溫回升。。