一名人夫無意間看見妻子訊息，發現妻子外遇多年，且還在上班前與職業為工程師的已婚小王激戰，此外妻子還多次和工程師討論與各自配偶的做愛情形，還多次傳送「今天很多喔」、「有留白白的液體」、「我的嘴巴都是你的XX味」等鹹濕內容，情色對話多達上千頁，人夫崩潰求償百萬。法官勘驗事證判小王須賠人夫45萬。

阿宏（化名）與妻子小莉（化名）結婚數十年，於2020年7月間阿宏發現小莉手機對話紀錄，訊息中小莉和工程師多次互傳鹹濕訊息，還討論女方下體太乾而導致男方下體裂開等私密內容，手機通訊軟體對話紀錄高達上千頁，阿宏看完對話後氣得提告求償100萬。

對此工程師辯稱，小莉主動追求，對話內容全為小莉想像虛構，他僅是被動應付，實際上並未與小莉發生性行為，且他在2020年和女友登記結婚，小莉仍執意糾纏且由愛生恨，揚言報復，聲稱小莉的證詞不能採信。

法官勘驗2人對話，工程師曾傳訊給小莉表示「最近一直做春夢」並要求小莉傳性感影片給他觀賞，小莉也回覆「很久沒幫你舔了」、「被你挑逗到濕了」、「你無法招架我的挑逗」、「性感內衣外加丁字褲」、「我的嘴巴都是你的XX味」、「跟我只有早上那麼一點點時間，我無法享受溫柔挑逗的過程」，工程師曾傳胯下照片表示「GG都硬了」，小莉還問「那幫你口交有濕潤才沒有裂喔」、「我很怕你又裂了」、「所以昨天特地一直舔你的頭」，工程師也回覆「你多吃一點」、「才會奶大」等鹹濕對話。

法官認為工程師和小莉多次討論性交姿勢、快感及陰莖裂開等內容，足以證明兩人有性交行為，因此不採信工程師的說詞，法院審酌阿宏與小莉結婚超過10年，阿宏從事物流業年薪約70萬、工程師年收則破百萬，判工程師須賠阿宏45萬。