前副總統陳建仁出任新閣揆，其組成的「溫暖內閣」今（31）日正式上任，不過國民黨立委鄭麗文怒批，雖然聲稱是新內閣，但與民生議題相關的部會首長幾乎都留任，絲毫看不出民進黨願意苦民所苦的一面。

內閣改組確定，共留下29名前內閣成員。鄭麗文昨日在臉書表示，陳建仁內閣聲稱是新內閣，但人事上卻了無新意，表面上似乎換了新門面，但內裡卻依然是守舊內閣，全無各界期待的用人唯才、專業聘任，民生經濟恐怕又要大失所望。

「難道是2024穩了？」鄭麗文提到，在32位部會首長中，有25人緊抓大位不放，僅財政部、文化部、內政部、原能會、海委會、僑委會及故宮院長是新任，其餘有關經濟、勞動、教育、法務、衛福、交通、數位發展、外交、國防等部門的首長全被留任，「可見攸關民生相關議題的部會官員變動不大，絲毫看不出DPP願意苦民所苦！」

鄭麗文強調，民進黨任用固定班底，若是以蒼生為念、為民謀福利，且極具專業的官員，民眾不會有意見，但民進黨卻讓充滿爭議及不適任的閣員們留任，依舊罔顧民意，堅持以意識形態當優先考量，該如何讓民眾相信，其中沒有「以政黨之私，行政治意識」的手段，「這樣換湯不換藥，對於台灣經濟民生、資安、外交和社會福利等等，究竟是十全補藥，還是施政大毒藥？」