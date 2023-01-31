阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在世足奪冠之後首度公開談論感想，他在廣播節目《Perros de la calle》表示，他後悔在8強對戰荷蘭時的失態，包括與荷蘭總教練范豪爾（Louis van Gaal）爭吵，以及對荷蘭前鋒韋格霍斯特（Wout Weghorst）著名的「看什麼看，笨蛋。」的言語攻擊。

梅西說：「我那一刻沒有細想就脫口而出，我知道賽前他們說了什麼，就是范豪爾說的那些話，有些隊友還特地告訴我，問我有沒有聽到對方賽前的評論。這一切都結束了，我不喜歡自己的行為，我不喜歡『看什麼看」的那一段，但那些是高度緊繃下的行為，一切都來得太快。事情一件件接著來，都是毫無預警的，我不希望留下這種形象。」

范豪爾在賽前說：「梅西是是最危險的球員，但球在對方腳下的時候他做不了什麼。」顯然這讓梅西非常不爽，成為雙方衝突的原因之一。總是因為梅西平日的好脾氣，媒體並未苛責梅西，英媒《每日郵報》甚至稱讚：梅西終於要認真起來了。阿根廷球迷更是把那句「看什麼看笨蛋」印在T恤上做為熱賣商品。

梅西說自己至今還未觀看決賽的重播，「我回顧了精華片段，大家慶功的影片，但是90分鐘的比賽我還沒重看。」阿根廷老球王馬拉度納（Diego Maradona）沒能親眼見到這一幕，這是梅西奪冠之後最為遺憾的事，馬拉度納於2020年11月去世。談起親吻大力神盃，梅西說：「我沒辦法不那樣做，冠軍盃在呼喚著我，它對我招手說『來吧，來觸碰我吧」，我想要親吻它，我必須這麼做。」