蔡政府內閣新人事，由前副總統陳建仁擔任行政院長、桃園市前市長鄭文燦出任行政院副院長。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，鄭非常會作秀，未來短時間內創造出「陳鄭配」來角逐綠營2024總統初選，與現任副總統、民進黨主席賴清德一拚，這點非常有可能；且2022年民進黨初選約在3月舉行，這次可能拖延到5、6月後，此舉更將有利拉抬「陳鄭配」聲勢。

吳子嘉今（31）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前的人事看來新潮流布局比例不小，感覺得到鄭文燦與蔡英文合作的跡象，其中安排了不少英系與新系，社會賢達卻很少，很符合鄭的個性。

吳子嘉認為，新內閣人事並沒有考慮賴清德與賴系人馬，對開創新局與為賴加分也毫無幫助。從相關安排上更可見，鄭文燦與蔡英文合作的斑斑痕跡，新系的安排也都是以尊重這2人為主體，賴則是局外人。

針對鄭文燦出任行政院副院長，吳子嘉分析，行政院是個能夠創造明星的平台，只要創造出明星就不能排除他參與初選。雖然未來2、3個月可能還看不出什麼施政成績，但可以一直作秀，鄭這個人非常會作秀，一定會利用這個平台創造出自己的舞台。鄭過去是地方首長缺乏中央高度，但入閣後就有了「國政」的格局，也能具備民調資格賽的基本資格；鄭之前不足的地方，可透過媒體報導填充出其參選資格，未來就是靠新聞曝光跟運作。