韓國女子天團BLACKPINK紅遍全球，許多國際巨星搶著與她們合照，包括網壇「三巨頭」中率先退役的費德勒（Roger Federer）也得到同框機會，只見他靦腆的站在4位美女中間，照片曝光後，引發許多網友熱烈討論。

網壇「三巨頭」之一費德勒已經率先退休，但他的私生活仍十分精彩，日前費德勒受邀出席法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron）舉辦的慈善演唱會，在會場中與南韓人氣女團BLACKPINK合影，費德勒也在28日高興曬出合照，在貼文中表示：「我孩子說這張照片一定要張貼在IG上。」

曝光照片中，可見他身穿黑色西裝站在Jennie和ROSÉ中間，笑容相當靦腆，雙手交握在身體前方，看起來有點緊張害羞，而他右手邊分別是Jennie和Jisoo；左手邊則是ROSÉ和Lisa，4位美女都相當開心，微笑看向鏡頭。

照片曝光後，馬上引發廣大網友們的迴響，有網友問他「Are you a blink（BLACKPINK粉絲暱稱）？」，沒想到他曖昧回了一個「眨眼表情」，似乎是默認自己是粉絲，也有粉絲笑回「準備好這篇貼文會是你帳號中，最多回應和讚數的照片」、「太經典了」、「人生成就解鎖」。