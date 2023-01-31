遭黨產會認定為國民黨附隨組織的欣裕台公司，不滿將將旗下中影公司股權賣給郭台強妻子羅玉珍及莊婉均，但欣裕台不滿對方未出售華夏大樓分配利潤，提告求償24億多元，歷審敗訴，但台灣高等法院更二審逆轉，改判羅玉珍給付6億7812萬0778元，莊婉均連帶給付4億1562萬2413元，可上訴。

欣裕台提告主張，2006年4月27日與羅女及莊女簽約，約定2人以每股65元向其買受中影公司48364434股、總價31億多元，但契約內容約定須在3年內，中影要出售名下資產，欣裕台可以分享利潤，但2人以不正當方法阻止致華夏大樓無法出售。

台北地院、高院都駁回欣裕台的請求，案經最高法院發回，更一審仍認定，無法證明羅玉珍及莊婉均經欣裕台催告後仍拒絕履行契約，華夏大樓未出售2人不須負賠償責任，判決欣裕台敗訴、羅及莊女免賠償。

但高院更二審參酌華夏大樓在2009年4月27日之價值為26億0246萬4847元，羅玉珍2人未履行約定之義務，致欣裕台受損害10億9374萬3191元，依羅玉珍、莊婉均之出資比各為62％、38％計算，羅、莊須各賠6億7812萬0778元、4億1562萬2413元。可上訴。