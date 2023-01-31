金門縣長陳福海與國民黨立委陳玉珍等人赴陸與大陸國台辦主任宋濤會面後，中國大陸海關總署解禁部分酒類、食品類輸陸，包含金門酒廠在內等63家廠商已完成註冊，並且通過審核。對此，知名作家苦苓認為，陳玉珍「這一次做得很好」，並直言國民黨如果能一直這樣「以民為本」，2024政權轉移根本不是問題。

陳福海以及陳玉珍赴陸幫台灣企業及廠商爭取權益，對此，苦苓昨(30)日在臉書直呼「陳玉珍這一次做得很好」。苦苓說金門高粱酒又可以在中國大陸販售了，「這牽涉到所有金門人的利益，民意代表和行政首長這樣做是應該的，請大家不要酸言酸語」。

苦苓也表示，鼓勵國民黨籍的縣市長這樣做，最好組團去見國台辦，幫各縣市的農產品或食品公司爭取，都能夠恢復在中國大陸銷售，那就真的是直接造福人民。苦苓說國民黨如果能一直這樣「以民為本」，2024政權轉移根本不是問題。

針對此行遭質疑接受一中原則，陳玉珍昨則表示，她跟陳福海此行是反映民意，民進黨作為執政黨不要凡事都用意識形態解讀。陳玉珍認為，民進黨沒能力跟大陸溝通，才會指指點點，並拿意識形態來打擊做得到的人，陳玉珍強調，只要為百姓好的事，她都會去做。

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