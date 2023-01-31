小編今（31）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電新春報喜，開紅盤日成功帶領大盤完成金兔年首度跳躍，台積電股價大漲40元，漲幅7.95％，收在543元，外資買超逾8.6萬張。

摩根士丹利賦予台積電股價預期700元，在外資圈中已是高價標竿，然若達成樂觀情境中的EUV技術與材料有所突破加速3奈米製程以後的發展、英特爾加速將主流CPU委外給台積電代工、英特爾或三星退出先進製程晶圓代工等條件，則台積電合理股價預期長遠可望攀上800元。

【1】台積電報喜 大摩喊上7字頭

摩根士丹利證券指出，包含蘋果在內的眾多台積電主力客戶，經最新談判已全數接受台積電調漲晶圓代工報價、最高幅度達7％，給予台積電「優於大盤」投資評等，推測合理股價上看700元。

【2】Panasonic停產 中環、錸德迎轉單

由於市場需求下滑，日本松下Panasonic宣布，2月起將停產燒錄用藍光光碟片。在Panasonic退出藍光光碟片市場後，目前只有中環（2323）、錸德（2349）生產，預期兩大廠將擴大市占、市場供需也將轉趨平衡。

【3】打炒房效應減 房市轉趨樂觀

平均地權條例（打炒房條例）三讀過關後，全台不動產景氣轉於低迷，但根據30日公布的消費者信心指數，民眾對於房地產後市看法已轉趨樂觀，是否代表打炒房條例衝擊已「利空出盡」？值得進一步觀察。

消費者信心指數（CCI）1月總指數為59.73點，雖較上個月上升0.61點，但仍在60以下，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，CCI雖止跌，只較上個月上升0.61點，總指數仍在60以下，依然是在相對悲觀的位置，但民眾對於房地產後市看法卻是相對樂觀。

【4】馬雲復出？ 月內再會泰首富

神隱多時的阿里巴巴創辦人馬雲近日動作頻頻，近期接連赴歐洲與東南亞考察現代農業技術，本月還傳出接觸多位商業要角，包括兩次和正大國際集團資深董事長、泰國首富謝國民會面，讓市場關注馬雲會否重出商場。

【5】科技業裁員風暴 蘋果恐難逃

蘋果、亞馬遜、Meta（臉書母公司）、Alphabet（谷歌母公司）本周陸續揭曉財報，鑑於近期科技業掀起裁員潮，投資人如今聚焦這些科技巨擘在假期旺季的表現，藉以推估業績是否已觸底，或是還會展開更多裁撤措施。分析師預料，眼見亞馬遜等同業精簡人力以度難關，蘋果恐怕無法置身度外。