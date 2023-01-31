信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣即將步入超高齡社會，繼承狀況越來越為普遍，2021年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，越來越多5、60歲的族群遇到繼承問題，若是長輩生前沒有先規畫好，通常繼承人的數量都不少，若不出售換現金，往往很難公平分配，因此看到有些精華區的不動產，也因為繼承問題才在市場上銷售變現。

根據內政部統計月報資料顯示，去年前11月建物累計繼承移轉達6.4萬棟，創下歷史新高，全年有機會挑戰7萬棟，繼承移轉每年數量穩定增加，15年的時間房屋繼承的數量就呈現翻倍成長。

內政部表示，民眾逾期未辦理繼承登記的原因很多，可能因為不知道長輩留有不動產，有的因為繼承人數眾多或複雜難以整合等，建議如果無法會同全體繼承人申請時，可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割，不要錯過申請繼承登記的期限。

曾敬德指出，繼承問題有時候會很複雜，還有聽過繼承登記沒有辦完，結果繼承人也往生等特殊狀況，另外，房地合一稅上路後，繼承稅務問題變得更為專業，建議事前就先詢問專業人士，提前做好財務規畫。

官方也提醒，土地及建物，經政府列冊管理15年後，如仍未辦理繼承登記，將由財政部國有財產署依法公開標售，2014年6月起，地政機關會主動按月通知繼承人申辦繼承登記，截至2022年9月底，已主動通知約64萬件。