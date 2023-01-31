歐盟機構大樓林立的布魯塞爾歐盟區今天傍晚一名男子持刀傷人，3人受傷送醫，男子當場被捕，檢方表示不是恐怖攻擊。另外，媒體報導有8位政治人物因收到威脅而受警方保護。

歐盟各機構平日即警備森嚴，今天傍晚的事件發生在歐盟區舒曼（Schuman）車站內，正逢歐盟機構下班人潮出入。比利時法語大報「晚訊報」（Le Soir）報導，一名30歲男子持刀闖入車站隨機刺傷路人，受傷的3人中有一位生命危險。鐵路警察隨後在站內解除該名男子武裝。

2016年布魯塞爾機場和靠近歐盟區另一車站發生自殺炸彈恐怖攻擊事件，造成32人死亡、300多人受傷，3名炸彈客當場死亡。涉嫌協助或指揮這起恐攻案的9名嫌犯自去年11月底開始受審，成為比利時媒體連續追蹤焦點。

今天歐盟區的車站傷人案因此引起敏感聯想，但布魯塞爾檢方發言人說，目前沒有跡象顯示這次事件的動機與恐怖攻擊有關。

另外，晚訊報27日報導，最近比利時累計有8位政治人物因為收到人身安全威脅訊息而受警方隨行保護，包括總理德克魯（Alexander De Croo）、司法部長范奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）、國防部長狄唐多（Ludivine Dedonder）、內政部長佛林登（Annelies Verlinden），以及荷語區和法語區的政府官員或政黨領袖。

晚訊報表示，目前比利時共有122人在警方的加強保護中，除了政治人物還有文官、記者、警官等。其中63個案件是在去年新增。2015年後，需要警方保護的案件數開始上升。

晚訊報分析人身威脅案件增加的原因，包括近年掃毒行動、社群媒體和民粹主義興起等。