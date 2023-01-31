捐款消息是由巴西環境和氣候變化部長席瓦（Marina Silva）和德國經濟合作與發展部長舒爾茲（Svenja Schulze）在巴西首都巴西利亞舉行會議後共同宣布。

根據宣布內容，德國的捐款主要用於的項目包括：8000萬歐元減息貸款；亞馬遜基金3500萬歐元；3100萬歐元支持亞馬遜雨林各州實施加強森林保護措施；2950萬歐元用於中小企業能效保證基金；1310萬歐元用於退化地區重新造林；900萬歐元用於支援可持續供應鏈；537萬歐元用於工業和運輸部門推廣可再生能源的諮詢。

席瓦在1月初上任時表示，巴西需要「夥伴關係」重建國家環境保護架構。

在與德國部長的新聞記者會上，席瓦還表示巴西政府將利用亞馬遜基金的資源幫助原住民族亞諾馬米（Yanomami）對抗嚴重饑荒、醫療健康危機和安全問題。

亞馬遜基金成立於2008年，但自2019年巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任以來就停擺，因為當時的政府暫停了幾個委員會在巴西的活動，其中兩個與亞馬遜基金有關。

此外，波索納洛政府還做出幾項有爭議的環境管理聲明和措施，致使挪威和德國中斷轉移資金。

今年元旦巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣誓就職、展開第三任期當天，就簽署一系列措施，其中包括一項恢復亞馬遜基金的法令。（編輯：高照芬）1120131