喜愛騎重機的YouTuber咪妃（Julia），有著天使臉蛋和魔鬼身材，被網友稱為「重機女神」，在IG上擁有逾41萬名粉絲追蹤。近日，她在社群平台上放上出外旅遊要求老公幫忙拍攝的裸背美照，豈料成果出爐後，讓她震驚到連發兩行問號，連網友都開玩笑刷一排：「進擊的巨人。」

網紅咪妃近日和老公出門度假，更指出訂了一間「一晚要價4萬」的飯店好好享受這場難得的溫泉旅行，由於飯店位處山青水秀之地，景色相當迷人，她便要求老公幫她拍一張：「我在泡溫泉然後你從背後拍我看窗外」的網美照片。

豈料咪妃看到成果後，整個人滿臉問號，只見照片視角是由下往上，且由於鏡頭貼得過近，使得人像佔據太多的畫面，看起來異常臃腫，雖然成功地將窗外鬱鬱蔥蔥的美景拍的相當好，但主角卻整個大變樣。

對此，咪妃不得不對老公緊急展開拍攝指導計畫，並於臉書及IG上放上了教學前後的對比照，讓網友評評理，更搞笑在留言區中曬出一張動漫《進擊的巨人》中臃腫肥厚的「奇行種」照片自比，此舉也引發網友們捧腹大笑，狂刷一排「進擊的巨人」支持，還有人感同身受地寫下：「你是怎麼忍住不打老公的」、「好寫實」、「好好笑，不愧是直男拍照。」