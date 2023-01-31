民生物價漲聲四起，知名滷肉飯品牌鬍鬚張自2月1日起調整部分產品價格，平均漲幅5％，讓所有人直呼荷包又要縮水了，對此，美女主播劉芯彤指出連很常消費的便當店，鮭魚便當更是一口氣漲到160元，不免驚呼：「連我都覺得吃不起了」。

劉芯彤表示年前各知名店家吹起漲價風，甚至一路吹到年後，每項產品漲幅超過一成，多集中於民生消費支出，如今連鬍鬚張都宣布2月1日起10款便當調漲5元、鴨蛋調漲1元、2款居家系列甜點調漲5元，平均漲幅5％，接著指出平常很常消費的便當店，半個巴掌大的鮭魚便當最貴時要價130元，年前更是漲到160元，讓久久吃一次的她無奈表示：「連我都覺得吃不起了」。

劉芯彤表示鮭魚便當漲到160元，讓她直呼荷包吃不消。（圖／主播劉芯彤 臉書）

眼看萬物齊漲，劉芯彤表示得知政府要發六千元紅包，原本還安慰自己是生活中的小確幸，未料政府催債速度快過發錢速度，加上國稅局送給自己的年後大禮，竟是補繳6877元，超過政府給的大紅包，讓她搞笑表示：「我再摸一摸荷包，怎麼又比下班時再更瘦了一點，如果本人的體重，可以跟荷包一樣，每天出門沒做什麼就變瘦一點，那該有多好」。

對此，網友紛紛留言：「商品漲價變成另類的痛苦通膨，惡性循環」、「我記得小時候牛肉麵85元，牛肉很多的那種，現在不知道漲多少」、「章魚燒從35變60，半年欸」、「這半年好可怕喔」，不過眼見有人指出：「這其實是炫耀文，表示業配接很多」，讓她嚇得趕緊澄清：「我還沒有接業配呀！很多是股利收入」。