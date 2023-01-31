3連霸台北市前議員阮昭雄，2021年時宣布備戰2024立委選戰，不挑戰再連任議員，隨後投入輔選，協助交棒的「口譯哥」趙怡翔順利選上議員，「湧言會」在北市提名的3人更全數高票當選，如今阮在新內閣有了一席之地，他也在臉書感謝總統蔡英文、新閣揆陳建仁的肯定。

陳建仁組起的「溫暖內閣」今（31）日正式上任，接任僑委會副委員長的阮昭雄昨日在臉書表示，過去擔任民意代表期間，他就與台商、僑領們有許多互動，如今有機會服務僑界，他一定會全力以赴，儘快進入狀況，「相信在陳建仁院長內閣及徐佳青委員長的帶領下，僑務工作會越來越順利，也希望為台灣在僑界和國際之間推動更多合作交流，讓全世界看見台灣！」

此外，阮昭雄自2010年起獲得民進黨提名，就選上北市大安、文山區的議員，還2度連任成功，直到2021年時宣布將投入2024立委選舉，才沒再挑戰連任，他因此也感謝在地鄉親們的支持，讓他有機會擔任民意代表，甚至還成功輔選交棒，讓地方服務可以延續。