Sandy（吳姍儒）去年一月與圈外交往五年的男友王先生結婚，並在同年九月宣布懷孕的好消息，近日迎來兩人結婚周年紀念日，Sandy特別上傳一段老公甜蜜捧臉親吻的影片，更大方放閃老公「謝謝你娶我喔」。

Sandy 30日在社群上發文慶祝與老公結婚一周年，文中寫下「我們一起經歷很多也一起享受很多。我很喜歡我們的小日子，也很高興可以跟你一起經歷各式各樣的故事，充滿感謝也充滿希望」更附上一段影片，片中Sandy害羞地看向老公，接著對方雙手捧著Sandy的臉深情的吻了她兩次，讓現場的開心地尖叫。

影片一出，Sandy圈內好友與粉絲紛紛前來留言，邱勝翊（王子）直呼「太浪漫了吧！」巫苡萱說：「好幸福」關韶文則留言「Super cute」粉絲也留言祝福「點開都要蛀牙了」、「一年就這麼過去了～繼續幸福下去唷」、「甜美的像個公主，好登對」。

事實上，Sandy懷孕期間相當注意自身狀況，且很幸運的並沒有孕吐、暴食等症狀，但她先前透露自己會有抽筋的症狀，一痛起來「小腿肚像是要爆裂一樣地濃縮壓緊，痛到乾脆直接大吼大叫釋放壓力」甚至有幾次手指直接在台上抽筋「捏著手卡和麥克風的指頭完全卡死，又痛又好笑」，不過她也表示自己知道如何應對抽筋「請別趁機叮嚀要幹嘛幹嘛，純粹分享一個對於抽筋現象的強烈感受」。