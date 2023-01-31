一名網友日前半夜發現房間被一名陌生的裸體女子闖入，對方進房後就坐在書桌的椅背上「尿尿」，他當下傻眼地起床，對方尿完後直接離開，留下一灘尿和被淋濕的外套、耳機和錢包，他後來才得知對方是哥哥的朋友，當天喝醉後把他的房間誤認為廁所，事後僅洗了椅子，後續賠償都未交代。

該網友在Dcard發文，他日前半夜在房間睡覺時聽見房門被打開的聲音，睡眼惺忪地望去，發現有個「人影」匆忙地跑進房間，他目測對方身型較矮、長頭髮，對方進房後就坐在書桌旁的「椅把」上看向門外，接著就小便起來，尿完便直接離開，過程中還把原PO的書本弄掉，並順手撿了一本起來。

原PO後來發現對方是名裸體的女性，後來留下一灘尿，原PO的外套、錢包全被淋濕，後來他的哥哥起床後，他才得知對方是哥哥的朋友，他要求對方將現場善後，賠償他耳機、錢包，他先出門後回家發現椅子已被沖洗過，但其餘的仍未交代，事後將此事分享出來。

其他網友留言「會不會其實那是女裝的你哥」、「尿好清喔，水喝很多欸，還是其實不是尿」、「太噁心了吧，喝醉了把那椅子當馬桶了吧」、「你哥帶她回家打砲，然後她太醉把你房間當成廁所尿尿了嗎」、「我會抓狂誒，哥哥的態度，他帶回來的人不用負責喔」、「這尿跟水一樣」。