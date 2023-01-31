由前副總統陳建仁所組新內閣將於今日辦理交接正式上任，其內閣名單29日出爐，有多位爭議行政首長留任，以及落選台北市議員的梁文傑入閣擔任陸委會副主委，引發外界熱議。民眾黨主席柯文哲今(31)日表示，內閣現在不需要為了換而換，但梁入閣之後，希望對方堅持其信念，把台灣、中國大陸交流全停掉，才不會有「雙標黨」問題。

卸下台北市長身分後回到台大執教的柯文哲，因為提早申請退休，今是他在台大上班的最後一天，2月將投入民眾黨主席的身分，備戰2024的總統大選。

被問及怎麼看內閣改組，柯文哲表示，也不需要為了換而換，剩下一年半，在這時候全部換才是戰略錯誤；而具有爭議的衛福部長薛瑞元，柯則說，「薛瑞元還好啦」，薛是技術幕僚，四平八穩，講話比較不符合媒體要求，做事大概不會有什麼問題。

而對於梁文傑擔任陸委會副主委，柯文哲回應，當時梁文傑還在當台北市議員時，堅持只要有共機擾台，就要把雙城論壇停掉，「現在他去當陸委會副主委，我們希望他堅持以前信念。」

柯文哲說，他認為短期內共機還是會擾台，他當副主委後，應把目前台灣與大陸的交流全部停掉，才不會有雙標黨問題。

對於柯要選2024，外界評論是要當民眾黨的宋楚瑜，柯文哲說，2000年之後，台灣歷史上出現新黨、台聯、親民黨、時代力量等政黨，民眾黨也有在研究怎麼樣不會重蹈覆轍；但到目前民眾黨跟他們不一樣的是民眾黨的民調慢慢上升，與其他四個黨民調在成立時最高，後續慢慢掉，局面不太一樣。

柯文哲強調，他們還是會思考這個問題，做個突破。