「金曲歌王」曹格（Gary）和造型師老婆吳速玲結婚14年，共同挺過曹格酗酒鬧事、分居、離婚等傳言，但沒想到去年12月26日仍宣布離婚，讓粉絲們相當震驚，但吳速玲在離婚後仍靠著亮麗的外貌與176cm高䠷身材活躍各大綜藝節目及時尚圈，離婚後也趕緊出國放空、收拾情緒，並繼續透過社群媒體與粉絲們互動，分享生活。而身材一向苗條纖細的她，昨（30）日突然在社群媒體上透露自己在過年時竟一下子胖了6公斤，讓她相當崩潰，直呼「真的是瘋了。」

吳速玲昨日突然發文表示「我怕了我自己，嚇死人了，這一個月我從51到57公斤」讓她忍不住驚呼「真的是瘋了」。她解釋自己會突然暴肥這麼多，是因為年假前就已經開始放飛自我，加上食量不是一般的大，所以大吃大喝加上毫無節制地吃，就造成今天的結果；開工量體重時，她心裡還想著「應該56吧」沒想到居然上升到57.2公斤，她也明顯感覺到穿緊身運動褲時非常有豐腴肉感，直呼「這6公斤有4公斤應該都在下半身」因此她也決定要開始減重，希望自己在15天減5kg。

而減重第一天，吳速玲便為自己做了豐盛的早餐、午餐及晚餐，雖內容看似簡單，但不僅有茶、有雞肉也有蔬菜、水果，加上傍晚會去運動1小時，體重應該會慢慢下降，她還呼籲粉絲「有興趣的朋友要不要來跟一下」，但在她曬出的對鏡自拍照中，雙腿依舊看起來相當纖細修長，因此網友看到後紛紛表示「我以為你們都是吸空氣就會瘦！跟我吸空氣就胖是不一樣的！嗚嗚嗚嗚！原來你們也是會胖的呀…好感動啊」、「只吃一餐，我不行太餓了」、「哪裡有胖啊 還是好細的腿，我也胖了5公斤，沒動力減肥」、「你身高在，不怕」。