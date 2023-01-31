中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳，將擔任外交部政務次長，沒有外交背景的他成「內閣大黑馬」，引發各界熱議。媒體人朱凱翔指出，蔡政府開放萊豬進口議題延燒之際，李滿口「吃萊豬可換加入CPTPP」言論，如今他接任外交部政次，可謂適才適所，因為蔡政府最喜歡這種「為了權位，什麼幹話都敢說的奴才」。

朱凱翔昨（30）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，當年滿口「吃萊豬可換加入CPTPP」的李淳接任外交部政次，可謂適才適所，深慶得人。

針對李淳的人事案，朱凱翔痛批，蔡政府最喜歡這種為了權位，什麼幹話都敢說的奴才，王美花、陳吉仲、薛瑞元、陳耀祥不是都留任了嗎？朱也諷刺道：「恭喜李次長了。陳內閣，aka.政治鐵達尼號，正是你的歸宿。」

此文獲得超過2500個讚與破120則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「句句箴言」、「是什麼鬼話等都說的出口，無恥度無道德感就是綠色優秀人才！」「還有斷交部長也留任了！」「因為阿諛奉承話才能升官，說真話的會被『煎尾吳郭魚』」、「看到他們仍在廟堂之上，我就放心了。再忍一下」。