38歲美女主播高毓璘有著甜美臉蛋及穠纖合度身材，加上長相神似名模洪曉蕾，成為新聞台的收視保證，被網友封為「主播界洪曉蕾」。近日，有網友在PTT表特板分享高毓璘一系列的美照，即便已經是一位孩子的媽了，但身材依舊保持在水準之上，貼文也立刻引發暴動。

近日在美女如雲的表特板，有網友以「主播系列：高毓璘」為標題，並分享一系列的美照，可以看到高毓璘姣好的臉蛋，身材纖細又勻稱，上圍也相當豐滿，除了擁有水蛇腰外，腹部還能看到一點腹肌線條，完美的體態加上時尚的穿搭，完全看不出來已經38歲，而且一個孩子的媽媽。

網友們紛紛力讚她：「超正」、「最讚的主播」、「單身熟女辣妹，這屬性太燃了」、「我老婆看到會生氣系列」、「超頂的媽媽」、「早上新聞只看她」、「真的極品」、「剛出道就覺得很正，現在更強。」

事實上，高毓璘曾透露自己保養的秘訣，表示：「很幸運有很多時髦的媽媽朋友，沒有什麼秘訣，就是要打扮，弄得好看心情也會好；還有就是要保養，很多人是生了小孩就放棄這些。」她也坦言自己受媽媽影響很大，媽媽現在60多歲，每天都還是把自己弄很漂亮，無形之中也影響了愛美的她。