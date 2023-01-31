警方呼籲前往遊玩民眾，活動期間多加利用接駁車。（警方提供）

客家庄重大年度盛事「新丁粄節」，將於2月4日及5日在台中市東勢區舉行！東勢警分局指出，踩街活動路線由東勢國小出發，行經東勢區三民街、中山路等路段，最終到東勢客家文化園區集結展演。為維持踩街活動交通安全及順暢，警方針對周邊道路規畫疏導措施，管制時間為2月4日14至17時，請民眾配合改道行駛。

地方耆老指出，「新丁粄節」是源於早期農業社會流傳百年的民俗活動，家族以「米粄」供品祈求伯公伯婆庇佑多子多孫，並以更多「米粄」還願，求得新丁而向神明還願的「米粄」供品即稱為「新丁粄」。隨著兩性平權發展，家生壯丁就做「龜粄」，生女兒就做「桃粄」，分送給親友分享喜氣。

客家事務委員會說，今年活動除延續往年辦理120斤超級傳統新丁粄展示、擲筊祈福活動、求子還願、求文昌等客家文化活動外；另邀請高爾宣、FEniX、皇娣樂團等眾多藝人精彩演出，邀集民眾一同聽好歌、摸彩拿大獎。

警方呼籲前往遊玩民眾，活動期間多加利用接駁車。接駁車於2月4日及5日每日9時起至21時止（12至13時、17至18時停駛），由東勢河濱公園停車場單輛單向巡迴出發，沿途停靠東勢河濱公園→第一橫街與文化街口→三民街與第三橫街口→三民街與中山路口→豐勢路與文化街口，方便民眾往來活動會場。

警方表示，民眾可選擇至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、園區旁臨時停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停放車輛後，即可輕鬆步行至活動會場。

警方強調，本次交通疏導規畫重點以踩街隊伍行經路線為主，請民眾配合遵行員警及義交指揮。活動期間除由員警及義交定點管制外，並以機車巡邏方式進行機動交通疏導，另隨時透過警廣提供即時路況供用路人行車參考，邀請遊客共同參與年度盛事。