中國大陸外交部網站1月31日消息，中國外交部長秦剛1月30日與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉、沙烏地外交大臣費薩爾、阿根廷外長卡菲耶羅通電話。秦剛表示，中方願同荷方加強多邊領域合作，共同維護國際產業鏈供應鏈穩定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境。荷方表示，將繼續以負責任方式處理對中經貿事宜。

值得注意的是，近期美國與日本、荷蘭官員達成協議，同意擴大對中晶片出口管制措施，但未披露詳情。中國外交部發言人毛寧1月30日表示，美國為了維護自己霸權和私利，濫用出口管制，脅迫、誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子，將經貿科技問題政治化、武器化，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對。

秦剛與胡克斯特拉通話時說，中方期待同荷方攜手努力，落實好兩國領導人重要共識，加強各層級交往，使中荷關係不斷取得新進展。「開放務實」是中荷關係的最大特色。中國正在加快推進高品質發展和高水準對外開放，這將為中荷合作帶來更大機遇。中方願同荷方加強多邊領域合作，共同支持《聯合國氣候變化架構公約》第二十八次締約方大會取得積極成果，共同維護國際產業鏈供應鏈穩定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境。

胡克斯特拉表示，荷方願同中方密切各層級交往，深化經貿、軍控、防擴散、應對氣候變化等領域合作，推動兩國開放務實的全面合作夥伴關係不斷發展。荷方將繼續以負責任方式處理對中經貿事宜。

荷方邀請中方出席荷聯合主辦的水促進可持續發展會議，中方表示將派高級別代表出席。雙方還就日本政府決定向海洋排放核汙染水問題交換了意見，一致認為此舉事關人類健康和海洋環境，同意繼續保持溝通。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見，秦重申中方將與有關各方一道勸和促談。