在台股掛牌的ETF中，不乏具「主題性」題材者，2022年新發行的主題性ETF包括電動車、綠能和高股息等。外資今年以來，外資已有回頭買台股的態勢，年後資金歸隊意願提升，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，買台股ETF可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，迎接ESG碳金商機的台股ETF。

今年新開春，由群益投信發行的00923「群益台灣ESG低碳50ETF」，將於2月20日展開募集，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數。

群益投信認為，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，買台股ETF就要首選成分股中有訂單能獲利的低碳股，而00923正是台灣首檔低碳龍頭ETF，也是首檔迎接ESG碳金商機的台股ETF。

群益台灣ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，企業含碳量決定股價含金量，國際淨零碳排趨勢將會左右台灣企業的營運及獲利，因此成分股的ESG永續經營能力將是獲利關鍵，未來ESG永續經營能力越好的企業越能吸引外資。