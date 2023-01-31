台灣房價居高不下，不少年輕人買不起房，一名網友分享，大學念企管系，同學畢業後多去考公務員或在國營企業工作，沒有人是高薪職業，但如今8成的人都有房子，也結婚生小孩了，讓他好奇地說，連他們這些普通人都可以買房結婚，到底誰還沒辦法？引起網友熱烈討論。

一名網友昨在PTT上發文表示，過年期間和認識20年的大學同學聚餐，聊到彼此的近況發現，8成的同學都已經結婚生子，也成功入手房子，而原PO大學念的是後段大學的企管系，大家畢業後大多在國營企業工作，或跑去考公務員。

原PO指出，同學裡沒有富二代，也沒有人從事現在所謂的高薪職業，像是醫師或科技新貴等，他們這群人真的都只是一般人，但連他們這些普通人都可以買房、結婚生小孩，到底還有誰沒有辦法？

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，原PO跟同學認識20年，那今年至少40歲，當年要買房子並不會很困難，因為房價是這幾年開始漲很兇。「住鄉下前幾年的狀況不難買，雙北外的不動產都是這幾年飆漲的，桃園新竹也沒到很貴」、「現在25歲的人到你這個年紀應該是買不起房」、「現在說買不起房子的應該是指30歲的世代。」

另有網友說，原PO身邊的朋友以公務員居多，買房好像很合理。「 前幾年國營跟公職買房算合理，今年以後應該就很難了」、「公務員、國營，工作穩定，從事這職業的人買房很正常」。

不過也有網友質疑原PO可能有「倖存者偏差」的問題，也就是過度關注「倖存」的人事物，而忽略那些沒有倖存的人，結果得出錯誤的結論。「倖存者偏差，魯到睡公園的根本沒去聚會」、「這是倖存者偏差吧？你的說法就像是台灣平均薪資5萬，所以應該沒有人只領2到3萬」、「通常敢去同學會的大多混得還不錯」。