一名已婚的男性YouTuber結識16歲少女，兩人發展成情侶關係，男子多次提議要拍攝穿cosplay服裝的性愛片，少女多次以「好麻煩」為由推託，然而在男子的強烈引導下妥協，兩人分手後男子在臉書PO文怒罵女方「廉價妓女」，少女母親看見後氣的提告。法官勘驗事證，依引誘少年製造性交行為電子訊號罪判男子3年6月有期徒刑，另依對少年公然侮辱罪判拘役70天，得易科罰金7萬元。

已婚的阿倫為一名Youtuber，他在2020年4月間認識年僅16歲的少女小花，兩人進而發展成男女朋友，同年8月阿倫邀約小花穿著角色扮演（cosplay）服裝拍攝性交影片，小花赴約後兩人在阿倫的租屋處拍下口交影片、照片，後來阿倫不滿小花於交往期間和其他異性單獨相約拍攝大尺度的寫真照片、劈腿，且疑似發生性行為而發生口角，雙方因此分手。分手後阿倫在臉書PO照片指小花是「廉價妓女」，小花媽媽得知後氣得提告。

小花表示兩人交往時阿倫提議表示「一起拍大尺」、「拍打炮的照片」、還詢問小花有沒有「適合拍攝打炮照片C服（即cosplay服裝）」，但她本身不想拍攝性愛片而委婉拒絕表示「可是帶C服出門好麻煩」、「這樣還要化妝吼」，阿倫表示「可是射在臉上的話妝會糊掉」，小花回「而且畫cos妝好麻煩」阿倫又說「紀念嘛，而且之後也很難在家裡打炮哈」，後來阿倫口氣不佳，小花顧慮到兩人是男女朋友關係才轉念同意，攜帶cosplay的制服到阿倫住處拍下口交影片。

後來兩人分手，阿倫在臉書上PO文寫「衣服你媽的逼央，原來你的衣服是給人脫的」、「給你三千，你就給人幹，你這妓女當的真連假（為「廉價」誤寫）」等文字和對話截圖，被小花母親看見才讓全案曝光。

法官審酌阿倫大學肄業、無業，擔任YouTuber、經濟狀況勉持，犯後矢口否認，對自身造成小花身心受損毫無悔意，且未能得到小花和小花家人的原諒，也未能達成和解，依引誘少年製造性交行為電子訊號罪判3年6月，另依對少年公然侮辱罪判拘役70天，得易科罰金7萬元。

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