中國大陸外交部網站1月31日消息，中國外交部長秦剛1月30日與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾通電話。秦剛說，中國國家主席習近平不久前出席首屆中阿峰會、中海峰會，並對沙烏地進行國事訪問取得圓滿成功，成為中阿、中海、中沙關係史上新的里程碑。中方願與沙方一道落實好「三環峰會」成果，推動中沙、中海、中阿關係邁上新台階。費薩爾表示，堅定反對將人權問題政治化，願與中方加強溝通協調，共同維護不干涉內政原則。

秦剛表示，中方高度讚賞沙方在涉及中方核心利益問題上一貫予以中方堅定支持，願與沙方一道，維護不干涉內政等國際關係基本準則。雙方要進一步擴大經貿、能源、基建、投資、金融、高科技等領域合作，增進溝通協作，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，不斷加強中海戰略夥伴關係，盡早建成中海自貿區。中方願與沙方加強在地區和國際事務中的協調配合，共與促進地區和平穩定，更好維護廣大開發中國家共與利益。

費薩爾表示，沙方把對中關係作為對外關係的重要基石，願與中方一道落實「三環峰會」成果，採取共同行動，深化各領域合作，推動沙中全面戰略夥伴關係進一步發展，維護好兩國共與利益。沙方完全堅持一個中國原則，堅定反對將人權問題政治化，願與中方加強溝通協調，共與維護不干涉內政原則。