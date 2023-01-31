★四大指數

美股道瓊下跌260.99點或0.77%，收33,717.09點。

NASDAQ下跌227.90點或1.96%，收11,393.81點。

S&P500下跌52.79點或1.30%，收4,017.77點。

費城半導體下跌78.58點或2.67%，收2,866.69點。

★消息

本周還是美股超級財報周，包括31日麥當勞、通用汽車、輝瑞大藥廠以及大型重機具業者開拓重工。2月1日有Meta，2月2日則是谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與蘋果。

在美國聯準會於當地時間2月1日結束兩天既定政策利率會議後，若無意外的話，這次應該只會升息1碼，也就是25個基本點。同時，也是第2次小幅升息。但外電報導，主席鮑爾可能會有驚人之舉，就是不希望外界誤認為聯準會或將會停止升息。

俄羅斯最大媒體RBC指出，高盛已在重整俄羅斯方面業務，可能會全面撤出俄國市場。俄烏戰事於2022年2月底爆發後，高盛就大幅減少在俄羅斯事業。至於高盛出脫的俄國資產，據悉已交給當地業者來後續。

★分析

根據調研單位MLIV Pulse統計，有高達7成投資人認為，就算美股元月大漲，但信心還是不足，其中過半覺得美股低點可能2023下半年會出現。另外，近半受訪者表示，本周美股關鍵是蘋果、Meta等大型美企的財報，而不是聯準會可能要升息幾碼。

美國銀行認為，標普500尚未跌到熊市低點，故有機會從目前4000點左右，大幅下修至3000點。最主要的原因，就是要看聯準會有何作為能把通膨壓下去，外界對通膨降溫一事過於樂觀。

★類股

標普500內11個產業幾乎全軍覆沒，能源收跌2.29%表現最差，IT科技下跌超過1.9%，通訊服務收跌1.8%，非必要消費下跌超過1.7%，房地產也收跌超過1.2%，只有必要性日用消費品收漲不到0.1%。

★重磅股

科技大廠股票幾乎全盤皆墨，元宇宙Meta收跌3%失守4個月高點。亞馬遜盤中一度下跌超過3%，最後收跌1.65%。蘋果下跌2%失守8周新高，微軟下跌超過2%失守6周新高。另外，奈飛下跌超過2%，日線連3黑且跌至逾1周新低。谷歌母公司Alphabet下跌2.5%，特斯拉大跌超過6%並痛失7周新高。

晶片族群也不怎麼樣，費城半導體指數下跌2.7%，失守2900點整數關卡，連跌兩日至1周新低。英特爾反彈無力，再跌近1%至逾3周新低。AMD下跌近4%至1周低點，NVIDIA也跌近6%，暫時無法續創9個月新高。

★焦點股

收跌0.71%的美國飛機製造業者波音公司表示，計畫於2024年中旬在西雅圖增設1條737 MAX飛機產線至4條。藉此，可大大提升產能並滿足客戶強勁的需求。

美國福特汽車旗下電動車Mustang Mach-E降價，最多可達5900美元，因應特斯拉削價的策略。福特表示，所有Mach-E不論何種車款都減價，最大降幅為8%，最少也會降價600至900美元。不過，外界認為，降價可能壓低獲利空間，故福特股價也收跌2.86%。

Berenberg銀行看好特斯拉降價策略，故上修評等至增持，目標價200美元，目前還有12%議價空間。上周特斯拉累計上漲33%，周線創2013年5月以來最大。同時，特斯拉老闆馬斯克指稱，2023年電動車產能可望上看200萬輛。

美國藥廠安進（Amgen）進行業務重整，計畫裁員300名美國員工，相當於總人數1.2%，這家生物科技公司的全球雇員約有2.4萬。專家學者認為，隨著新冠病毒威脅性漸漸式微，醫療業者的業務也開始受到影響。

知名蘋果分析師郭明錤指出，2023年iPad發表速度將趨緩，因等待折疊式iPad將在2024年推出。

★台股ADR

台積電下跌0.17美元或0.18%，收93.13美元，換算台股價格為561.33元。

聯電上漲0.08美元或1.02%，收7.92美元，換算台股價格為47.74元。

日月光下跌0.12美元或1.60%，收7.37美元，換算台股價格為111.05元。

中華電信上漲0.01美元或0.03%，收38.21美元，換算台股價格為115.15元。