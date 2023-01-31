享受完10天連假後，相信不少民眾的心都仍然在休假，天氣冷更是讓人變得懶洋洋的，但每天的料理仍是不可或缺，此時最需要的當然是能幫消費者一機搞定的神隊友，而BOSCH也推出了Flex IH智慧感應爐，智慧設定讓使用者輕鬆掌握火候溫度，就連入門新手都能簡單搞定。

BOSCH請來Sea To Sky行政主廚羅偉洲William Lo，示範Flex IH智慧感應爐的PerfectCook、PerfectFry功能，還分享到恆溫慢燉更可釋放食材鮮甜。（BOSCH提供）

BOSCH Flex IH感應爐就具備7400W瞬間大火力，加熱效率更是一般瓦斯爐的200%，經內部實測僅需一般瓦斯爐的一半時間，即能煮滾1公升的水量，內建「17段溫度設定」，一鍵即可自由調整所需要的精準火候，更搭載PowerBoost快速加熱模式，將第17段火力再增強50%，若同時運用四口爐、一次烹調不同料理，1小時內就能準備好三菜一湯。

BOSCH Flex IH智慧感應爐擁有「瞬間效能」、「精準溫控」、「彈性烹飪」三大核心性能，定價9萬8000元。（BOSCH提供）

而且還有MoveMode位移功能，可根據使用者習慣，設定爐面前中後不同火力，只需移動鍋具就能搞定，重點還有「PefectFry煎煮感應」預設的五種溫度設計，從煨煮到各溫段煎煮，可依據食材類別為使用者搭配出最適宜的料理溫度，搭配PerfectCook溫度感應器，就能更精準掌控，新手也能輕鬆料理。