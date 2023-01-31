中國大陸外交部網站1月31日消息，中國外交部長秦剛1月30日與賀阿根廷外長卡菲耶羅通電話，秦剛指出，中方支持阿根廷在國際和地區事務中發揮更大作用，支持阿方盡早成為金磚國家成員，願與阿方在聯合國、二十國集團等架構內密切配合，共同推進落實全球發展倡議、全球安全倡議，推動中國拉美論壇持續發展。卡菲耶羅願與中方共建「一帶一路」，積極推動拉中論壇建設，共同踐行多邊主義。

秦剛祝賀阿根廷成功舉辦拉美與加勒比國家共同體第七屆峰會，表示中阿是好朋友、好夥伴，中方願同阿方一道，落實好兩國元首重要共識，傳承發揚中阿相互尊重、平等相待、合作共贏的優良傳統，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。中方將一如既往支持阿方維護國家主權和領土完整。雙方要推進高品質共建「一帶一路」。中方近期優化調整疫情防控措施，為中國與包括阿根廷在內的世界各國加強交流合作帶來更多利好。

秦剛說，中方支持阿方在國際和地區事務中發揮更大作用，支持阿方盡早成為金磚國家成員，願同阿方在聯合國、二十國集團等框架內密切配合，共同推進落實全球發展倡議、全球安全倡議，推動中拉論壇持續發展。

卡菲耶羅表示，阿中執政為民理念相近，兩國有著兄弟般的關係，雙邊合作碩果累累。阿將繼續堅定奉行一個中國原則，願同中方共建「一帶一路」，積極推動拉中論壇建設，共同踐行多邊主義。