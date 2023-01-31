女星吳辰君過去以電影《半生緣》、《玻璃樽》、《賭城風雲》在香港爆紅，甚至被香港媒體封為「90年代女神」，她卻在2002年因酒駕遭逮，之後嫁給大陸官二代廖懷南，之後淡出螢光幕前的她，如今44歲凍齡樣貌曝光，讓網友直呼超美。

吳辰君近日在微博上發文曬出她與兒子春節出遊的合影，照片中她與兒子穿著同款紅黑格子襯衫，已經年過40的她臉上似乎沒有歲月留下的痕跡，依舊散發出少女般的氣息，而照片一出不只粉絲留言稱讚，連香港媒體也紛紛報導，讚她「清純美貌不變超凍齡」再度引發討論。

吳辰君春節帶著兒子出遊。（圖／吳辰君微博）

事實上，吳辰君16歲時以演出成龍電影《警察故事4之簡單任務》出道，之後陸續演出多部知名電影，包括《半生緣》、《黑金》、《賭城風雲》，並和吳奇隆、黎明、甄子丹、劉德華等男神合作，因此讓她在香港的知名度大增。

吳辰君演出成龍電影《警察故事4之簡單任務》出道。（圖／截圖自微博）

不過，她卻在2002年凌晨酒後駕車遭警方攔檢，據悉當時酒測值達0.75毫克，事後吳辰君也向公眾致歉，2012年她宣布嫁給大陸官二代廖懷南育有一女一子，之後便將重心放在家庭生活上淡出演藝圈，一家四口生活相當幸福。

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