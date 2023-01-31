去年12月底，北市某國中女生遭偷拍狼尾隨，她拍掉男子試圖偷拍的攝影鏡頭，隨即由父親陪同報案，警方1月中在新北市三重區逮捕犯案的蔡姓保全員，並在他家中電腦查扣30多張女學生穿著百褶裙的裙底不雅照，訊後依妨害秘密罪、違反兒童及少年福利與權益保障法送辦。

擔任保全員的蔡男，家住新北市三重，警方發現他利用偷拍器材，試圖利用上、下樓梯高低落差，從低處拍攝少女的裙底風光，蔡男更刻意挑選樓梯，避免被電扶梯附近的監視器拍到，員警在蔡男的電腦內發現30多張不雅照片，清一色都是少女穿著百褶裙、學校制服的照片，懷疑他用來滿足自己的私慾。

被害女學生搭乘捷運上課，從捷運連通道上階梯，蔡男刻意挑選沒有監視器的路段，以手機拍攝女學生裙底風光，但因不小心碰觸的女學生大腿，女學生回頭狠瞪偷拍狼，到校後先告訴父親，同時向警方報案，警方循線查出蔡男身分。

警方在蔡男住處發現蔡男疑有「制服癖」，刻意選擇穿著百褶裙的女學生偷拍，家中電腦還存有30多張其他被害人的照片，並存有學校的行事曆，藉以得知女學生作息，避免自己白跑一趟，警方後續將擴大偵辦，並依法送辦。