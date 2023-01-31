2023年第一場米其林三星名廚客座在台北萬豪酒店！連續16年獲得《東京米其林指南》三星肯定的日本「神田」餐廳主廚神田裕行，將於3月6日至11日客座台北萬豪酒店「KOUMA日本料理 小馬」，攜手KOUMA主廚江鎮佑推出的三星饗宴，食客可嘗到「神田」東京本店的招牌料理，其中包含神田裕行全新設計的「鮮魚魚子醬」。三星饗宴午間每位15,000元＋10％，晚間每位20,000元＋10％，午晚餐皆含精選香檳乙杯。餐酒搭配每位2,500元＋10％，含香檳、清酒、紅白酒各乙杯。

台北萬豪「KOUMA日本料理 小馬」的三星饗宴，是神田裕行繼2018年後，睽違五年再度來台，為傳遞原汁原味的用餐體驗，三星饗宴所用餐具器皿、珍稀食材用料，全部由東京空運來台。活動期間，神田裕行亦將關閉其位於東京的「神田」餐廳，並帶領本店服務團隊一同抵台。一連6天的日本米其林三星饗宴，提供板前席位讓食家饕客可近距離感受米其林三星主廚現場料理魅力，並與名廚互動。

為了疫後首次來台客座，神田裕行特別於2022年底前來台北萬豪酒店，與KOUMA廚藝團隊交流互動並進行場勘，同時討論客座活動的菜式內容。曾至「神田」東京本店跟著神田裕行習藝的KOUMA主廚江鎮佑，也將再度與神田裕行聯手。為提供頂級服務，神田裕行客座期間，「KOUMA日本料理 小馬」的座位數將從原23個座位縮減至17位。

神田裕行在《2022東京米其林指南》榮獲「主廚導師」大獎，執掌的餐廳「神田」自2008年起至今已連續16年獲得東京米其林三星。神田裕行自18歲入行至今，累積逾40年的料理經驗。秉持「真味即是淡」的職人精神，不追求華麗的料理技法，而是以最少的加工及對食材的嚴格掌控，發揮出食材淋漓盡致的美味。

曾獲《台北米其林指南》餐盤推薦之「KOUMA日本料理 小馬」主廚江鎮佑，逾20年日本料理經驗。15歲時因嚮往日本料理之洗鍊風格而踏上廚藝生涯。往後十年先後效力台北三家日本料理、每日上工逾15小時，閒暇之餘仍勤練刀工，以熱情成就不凡手藝。2009年始為西華日本料理小馬效力，六度協助神田裕行於西華之客座活動，並曾數度親赴東京神田餐廳學習。「KOUMA日本料理 小馬」於2022年4月進駐台北萬豪酒店，從裝潢、食材及處理菜色細節皆大升級，並自日本空運特殊珍稀的高級食材，打造獨一無二的板前味蕾享受。受神田裕行影響深遠的主廚江鎮佑承襲其職人精神，亦奉行「真味即是淡」的料理哲學，此次再度聯手合作，令人備感期待。

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