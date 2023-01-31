56歲「凍齡美魔女」胡文英，在過年期間頻頻曬出破尺度辣照拜年，讓不少粉絲大飽眼福，沒想到日前年假即將結束之際，曬出穿著透視蕾絲上衣在戶外吃下午茶的照片，只見傲人車頭燈若隱若現，再次掀起網友熱議。

胡文英曬出於戶外吃下午茶的照片，只見甜點、水果及茶類應有盡有，可以說是相當豐盛，不過最吸睛的莫過於一身火辣裝扮，連發11張美照，只見她戴著純白新娘頭紗，上半身穿著透視蕾絲肚兜，傲人車頭燈及重點部位若隱若現，接著對著鏡頭擺出各種撩人Pose，讓人看得鼻血直流，至於下半身穿著透視蕾絲短褲，尺度遊走在18禁邊緣，讓所有人充滿無限遐想。

對此，網友紛紛留言直誇：「美魔女身材像二十歲超優，可以教我們你的保養方式嗎?比例真好，腿超長」、「這是婚紗性感風嗎」、「夢中情人」、「水嘎！不冷嗎」、「氣質高雅，美麗非凡」、「英妹真美，永遠只愛妳，不會變心」、「好漂亮好性感」，不過有人對於這系列照片不甚滿意，直言：「感覺是被二流攝影師惡整」，對此，她連忙解釋：「 我自願的啦」。

不過最令人印象深刻，無非是胡文英扮成「兔女郎」拜年的辣照，只見她上半身赤裸，全身雪白肌膚一覽無遺，僅穿著紅色內褲站在陽台，接著在傲人北半球上掛著鞭炮串，並用吊飾遮胸前兩點避免走光，下半身紅色丁字褲則是貼著春聯，養眼清涼照讓人眼睛狂吃冰淇淋。