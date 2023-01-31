美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對印太地區進行第六次正式訪問，從週一晚些時候開始，他在首爾舉行高級別會議，隨後訪問菲律賓，會見最近上任的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos， Jr.）及其新的國家安全領導團隊。據美國之音報導，現在美國高級國防官員正將重點轉移到印太地區以及來自中國和北韓日益增長的威脅。

報導引述一位美國高級國防官員表示，「印太地區的安全環境正變得越來越複雜，我們每天都在看到這一點」，他指涉了中國和北韓越來越咄咄逼人的行為。

具體而言，根據這位匿名的五角大樓官員向記者介紹了情況，並指出「中國打破穩定的軍事行為急劇上升」，包括其所稱的「危險的空對空攔截」，以及北京在南海水域使用「成群的海上民兵船隻」的問題。

美國國防官員還強調，他們對北韓不斷增長的核武庫及其正在進行的彈道導彈試驗的擔憂，稱北韓的試射次數是前所未有的。

平壤的好戰行為在韓國引發了越來越多的恐懼，韓國總統尹錫悅本月早些時候表示，華盛頓可能需要在朝鮮半島重新部署核武器，或者首爾可以開始發展自己的核武庫。

第二位美國高級國防官員表示，奧斯汀將在今天（1月31日）與尹錫悅和韓國國防部長官李鐘燮的會晤中強調華盛頓「堅定的擴展的威懾承諾」。但這位官員警告說，美國在韓國部署核武器的問題不會在會談中涉及。

「我們致力於朝鮮半島無核化，」這位官員說。「我們的重點是強調擴大威懾的重要性⋯⋯這包括美國的全部能力，當然包括我們的核能力，我們的常規能力，以及我們的導彈防禦。」

這還包括加強合作以及更多的培訓，包括今年晚些時候在中斷數年後恢復美韓在朝鮮半島舉行的聯合實彈演習。「我們致力於做更多的事情，」這位官員補充說。

美國國防官員還希望討論首爾對烏克蘭的支持，以及美國如何深化與韓國國防工業的合作，官員們稱贊韓國國防工業是先進武器的世界領導者。

訪問韓國結束之後，奧斯汀將飛往菲律賓，在菲律賓他將在三寶顏市與正在和菲律賓同行合作的美國軍隊見面。奧斯汀此行目的是尋求進一步鞏固與馬尼拉的關係，以處理對中國的共同擔憂。

第三位美國高級國防官員說，「我們將積極討論我們可以合作，來解決最近在南海一個時期以來發生的非常引人注目的騷擾和脅迫事件。」這位官員表示，在馬尼拉和華盛頓之間進行了幾年的緊張對話之後，五角大樓正在看到「兩國關係軌跡的非常積極的上升」。

據美國官員稱，五角大樓將菲律賓視為印太地區日益壯大的國家聯盟的重要組成部分，該聯盟旨在無論是否有美國幫助的情況下反擊北京。

五角大樓希望奧斯汀的訪問將使美菲兩國能夠在以前的防務協議的基礎上再接再厲，包括2014年的加強防務合作協議（Enhanced Defense Cooperation Agreement），並且幫助馬尼拉實現部隊現代化，並從正在進行的反恐任務中轉向，以便更好地對抗北京。

「奧斯汀將公開重申我們非常清晰的態度，即我們的條約承諾的確適用於南海，對菲律賓軍隊或南海船隻或飛機的武裝襲擊，與我們所擁有的防務條約承諾具有相關性，」這位官員說。

菲律賓已經是少數幾個通過美國的一項新舉措，獲得關鍵海事訊息和情報的國家之一。美國官員也希望擴大與馬尼拉在太空和網路空間領域的合作。