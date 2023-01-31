一張圖掀7、8年級生的年輕回憶！有網友在路上目擊一輛港都客運公車後方的電子看板寫著路線「7A」，但左右兩側又寫著公車正在「剎車」，整串字拼起來變成「煞7A車」，就是7、8年級生當年玩網路遊戲或線上聊天時很愛用的名稱元素，類似名稱像是「煞氣a車」、「煞7a車」等。

臉書「路上觀察學院」有網友分享照片，一輛公車的後方LED電子看板上寫著「煞氣A車」，原來該公車的路線為7A，當時又顯示公車為「剎車」狀態，剎車2字分別在左右兩側，才會形成這有趣畫面，原PO笑說「有夠中二的公車」，照片短段一天吸引近2.5萬人按讚，近1500則留言。

有網友在路上目擊一輛港都客運公車後方的電子看板寫著路線「7A」，但左右兩側又寫著公車正在「剎車」，整串字拼起來變成「煞氣A車」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友紛紛掀起共鳴並留言「前面還要什麼家族、宮廟陣頭、港都家族煞氣a車」、「這批煞氣ㄟ應該都已經30多歲了吧，懷念任何網路遊戲上面都一堆這種家族的暱稱」、「要這樣才夠台『煞七a車』」、「看了我都害怕水球會不會突然丟出來」、「還知道左右要加一堆符號」、「這路觀我喜歡，太煞7了」。

據悉90年代的網友在玩線上遊戲時會有「公會」、「家族」等團體可以加入，而當時團體名稱相當流行用「煞氣」2字，名稱兩側還會有許多符號；網友紛紛留言「煞氣a車」、「爻煞氣a車爻」、「乂罪i小呆煞7a車乂」、「煞氣a夕陽」、「煞7A車」。