在美國持續勸說與施壓下，近期日本與荷蘭同意聯手圍殺中國晶片產業，其中荷蘭設備大廠ASML（艾司摩爾）動向備受關注。根據BBC News中文網報導，台經院研究員劉佩真表示，ASML可能已經同意不會向中國出售製造成熟製程晶片的光刻機DUV，但ASML正面臨兩難，因為中國為其第3大客戶，美國該如何彌補這些廠商的損失，將是此協議能否落實及持久的關鍵。

因為美國施壓，自2019年底以來，ASML已無法向中國廠商包括中芯出口最先進的極紫外光（EUV）微影設備。如今荷蘭也一同加入制裁中國晶片行列，表示禁售範圍和類別，將從高階晶片設備擴大到成熟製程的中低階晶片設備。

報導引述劉佩真說法指出，如果美國與荷蘭的協議落實，對於中國半導體業的發展無疑是一大重擊，不過，ASML原先出貨給中國的比重並不小，若停止向中國銷售光刻機設備，ASML的銷售額可能會減少5~10%。

報導指出，荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）自去年以來已經表示，荷蘭對於中國銷售禁令並不特別感興趣，同時強調，不願意影響到企業的正常營運，但在美國壓力下，荷蘭不得不加入。

ASML執行長Peter Wennink在與美協商前夕也曾表示，美國圍堵中國晶片業，反而可能會推動中國研發出先進晶片，「給中國施加的壓力越大，中國就越有可能自行研發，打造可以媲美ASML的光刻機」。