周一泛歐Stoxx 600指數收市下跌0.77點或0.17%，為454.4點。

市場押注聯準會(Fed)在周三會將政策利率上調25基點，來到4.50%至4.75%；同時也預期歐洲央行(ECD)和英國央行(BoE)分別升息50基點，利率分別來到2.50%和4.0%。

在西班牙公布消費者物價指數(CPI)初值來到高於預期的年增5.8%之後，歐元區債券殖利率開始爬升。

OANDA資深市場分析師Edward Moya說，西班牙物價在過去6個月內首次加速上升，令人感到意外，也給歐洲央行帶來更多壓力，要求加速升息。

科技股下跌1.7%，為跌最多的板塊，其中艾司摩爾(ASML)和北歐半導體(Nordic Semiconductor)跌深。

消費品巨頭聯合利華(Unilever)在宣布新任執行長之後，股價大漲1.3%，推進倫敦股市上漲0.25%，也限制了歐股的跌勢。

在宣布裁員6000人之後，飛利浦大漲7%，報16.6歐元；健康醫療也上漲0.4%。

德國DAX指數則下跌0.2%。

德國公布第四季經濟意外地下跌，顯示隨著烏克蘭戰爭的影響，該歐洲最大經濟體可能陷入高於預期的衰退。

歐洲統計局周一說，由於德國延遲公布數據，本周公布的歐元區通膨數據將僅含括德國的估計數據。

由於人們對企業財報和經濟韌性的樂觀期望，歐洲股市在本月累計已經上漲了7%。

據Refinitiv的數據，預計Stoxx 600指數成分股公司第四季獲利將增加10%，低於一月預估的增加14.5%。

PNE暴跌16.1%，報3.3歐元；該德國再生能源公司表示，摩根士丹利已經不再尋求賣股。