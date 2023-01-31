據富蘭克林證券投顧統計，過去一週各類型債市ETF多數續獲資金淨流入，整體固定收益型ETF資金淨流入38.64億美元，以流入全球債市為主，金額13.81億美元，新興市場、歐洲與新興市場當地貨幣分別獲8.54億、4.83億與2.28億美元淨流入，反觀美國債市遭資金淨流出15.54億美元。就債券信評類別而言，投資級債ETF資金淨流入15.13億美元、非投資級債遭資金淨流出2.13億美元。

安聯投信表示，過去一週在美國重要企業財報與部分經濟數據正向，以及投資人預期聯準會或將放緩升息腳步下，市場風險情緒趨向積極，股市資產整體表現正向，美國10年期公債至利率過去一週則是走勢震盪，單週小幅走紅並收於3.52%。觀察全球主要債券資產表現，在美公債殖利率走升下，政府債券指數多收黑，信用債則是普遍走揚收紅，其中又以與股市連動較大的可轉債，領漲主要債券資產。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，評估2023年市場波動或將持續，較短的存續期因可縮短在債券到期前受到包括公債殖利率波動對價格及其他因子帶來的影響，若可在投資時若聚焦存續期約1-3年、評級較佳（B-BB級）的美國短年期非投資級債，則有望在追求收益的同時，也降低違約機率與利率風險，有望提供相對穩健的固定收益投資選擇之一。