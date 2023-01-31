趙又潔4歲出道，至今17歲已累積大量電視劇、MV、微電影與廣告等作品，早期電視劇作品有《手心外的天空》、《刺蝟男孩》、《花甲男孩轉大人》、《積木之家》等， 現今已17歲的她，人氣仍相當旺，社群平台追蹤粉絲逼近10萬人，不過令人驚喜的是，基隆市前市長林右昌是她的舅舅。

目前正在讀高三的趙又潔，正在衝刺學業，雖然有段時間沒有新作品，但她仍把握機會與粉絲互動，相當親民。近日，趙又潔就在臉書曬出一張與林右昌合照，貼文寫著「恭喜舅舅，基隆市長任期8年，邁向下一個任務內政部長」

貼文一曝光，有粉絲驚訝喊說「真的還是假的，他是你親舅舅」，也有網友替她開心，「恭喜舅舅榮任內政部長」、「又潔基隆市長真是妳舅舅怎麼這麼巧呀！希望他能把港都變的更美更好！今年妳也要為夢想努力喔！」

豈料，卻有網友對此留下酸言酸語，讓其他粉絲見狀不捨，忍不住出言為她打抱不平。而林右昌的妹妹知名插畫家「查理宛豬」林宛姿，也為姪女打抱不平，她說：「那些人，攻擊我和我哥就算了，但莫名去我姪女那攻擊，真的是很低級欸，她還未成年欸」