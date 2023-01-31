南韓Netflix影集《魷魚遊戲》(Squid Game)推出後火爆全球，備受國際關注，不只要拍第二季延續熱潮，推出的真人實境秀《魷魚遊戲：The Challenge》更祭出高達美金456萬元(約新台幣1.4億元)的獎金吸引各路好手參賽。豈料自開拍以來卻爭議不斷，不只有多人失溫昏迷，還有2名參賽者因看對眼發生「性關係」慘遭退賽。

據外媒《鏡報》報導，《魷魚遊戲：The Challenge》在拍攝前，製作方對所有參賽者有嚴格規定，不得任意互動、吸菸、飲酒以及離開位處倫敦的酒店。然而，鑒於所有參賽者都住在同一家飯店中，且在用餐時間會碰面，因此這些規定的落實有些難度，就有部分參賽者認為這項規定不合理，宣稱他們：「被當作是動物對待」，更有人揚言要以法律行動維護自身權益。

《魷魚遊戲》真人秀由於管制太嚴引發參賽者不滿。(圖／達志影像)

節目正式開拍前，有兩名參賽者在酒店房間發生性關係而被踢出節目，Netflix 的一位女發言人表示：「製作組發現兩人一直睡在一起，不得不在節目開始前將他們從節目中刪掉。」事實上，《魷魚遊戲》劇集中，裡面的參賽者們就有發生性關係的橋段，有如電視劇翻版的真人秀退賽原因，讓網友看了不禁大呼太寫實了。

另外，該節目由於日前傳出在拍攝第一個比賽項目《紅綠燈》時，有多人失溫倒地，更傳出被抬上擔架送醫治療的消息，對此據外媒《BBC》報導，Netflix發布聲明證實有3人因「輕微疾病症狀」接受治療，指出有多人「遭受嚴重傷害」的報導是不實消息，更指出現場有多名醫護人員在一旁待命，「我們非常重視參賽者和工作人員的安全。」

Serious injury reports on Squid Game reality show untrue, says Netflix https://t.co/MNHwowHpLK — BBC News (World) (@BBCWorld) January 25, 2023

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