新的一年到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座在春節後如何脫單，其中射手座可動員親朋好友幫忙尋找對象，獅子座不但需動用人脈還需先花一大筆錢為自己打理門面，接著再請主管介紹對象，摩羯座則可透過兄弟姊來介紹對象，水瓶座請男性長輩介紹，可找到旺財對象。

【木屬性星座】

五行屬木的天蠍座與射手座，在春節後可往東邊走，在立春（2月4日）後桃花運最旺，可約心儀的對象去森林遊樂區走走或相約爬山運動，都是能快速脫單的方法。

▍天蠍座

1月27日金星移至玩樂宮，雖然天蠍並沒有很想脫單，覺得自己一個人過得逍遙又自在，但是金星五宮代表他們不需要積極去找桃花，桃花會自己飄到身邊，到時候一定要睜大眼睛慎選，因為好壞桃花參雜，要仔細過濾。

▍射手座

1月27日金星移至田宅宮，動員親朋好友一起幫你找對象，能夠獲得喜愛的對象，基本上都是非常優質的。

【火屬性星座】

五行屬火的獅子座與處女座，在春節後可往南邊走，他們的桃花運勢在立夏（5月6日）後最為旺盛，出門時可穿紅色系衣服，並用飾品來做點綴，令異性眼睛為之一亮。

▍獅子座

1月27日金星移至資源宮，如想脫單需付出比人多一些代價，不但需動用人脈，還要動用一大筆錢先為自己治裝、打理門面，好好大改造一番，然後最好請公司的主管介紹對象，因為他們是你的桃花貴人。

▍處女座

1月27日金星移至夫妻宮，這是一個紅鸞星動的宮位，有對象的人就差臨門一腳了，請讓對方感受到滿滿的愛，有了安全感一切都沒問題，想脫單的人建議直接去相親，將理想對象需求都列表出來，很快就能找到合適的對象。

【土屬性星座】

五行屬土的牡羊座、巨蟹座、天秤座與摩羯座，在春節後可往中央方向移動，也就是市中心的方向，在春分（3月21日）、夏至（6月21日）、秋分（9月23日）季節交替時期桃花最旺，可邀約心儀對象去逛街、喝咖啡或看展覽，有助於更進一步了解彼此的喜好。

▍牡羊座

1月27日金星移至玄秘宮，這時的他們非常渴望遇到一個心靈伴侶，但這樣的人太難找了，所以請將門檻降低一些，可從朋友圈中找目前單身的人，因對彼此都有一定程度的了解，所以如能順利在一起，能讓彼此的感情更加緊密。

▍巨蟹座

1月27日金星移至遷徙宮，剛過完年，領到的紅包肯定不少，這時可買一張機票，飛到溫暖有陽光的國家，來拓展世界觀、體驗異國風情文化，也能在放鬆的時光展開一段異國戀情。

▍天秤座

1月27日金星移至奴僕宮，春節期間好不容易擺脫工作束縛可好好休息了，但新年後又有更大的挑戰在後頭，每天忙於工作、住家根本沒有時間找對象，且天天坐在電腦前，腰圍又增加了一圈，如想找對象可前往健身房練練身體，順便欣賞帥哥、美女，讓眼睛吃冰淇淋。

▍摩羯座

1月27日金星移至兄弟宮，這段期間要對兄弟姊妹好一點，因能否順利脫單就全靠他們了，好好巴結他們，再在請他們介紹身邊單身對象一定非常樂意。

【金屬性星座】

五行屬金的金牛座與雙子座，在春節後可往西邊前進，他們的桃花姻緣在立秋（8月8日）後最旺，可在資訊展、車展中遇見不錯的異性，兩人聊天後也覺得興趣相投，大有機會更進一步交往。

▍金牛座

1月27日金星移至福德宮，出門時一定要成群結隊，也可帶著朋友們一起出門，他們會是最佳助攻手，當他們眼神閃躲，就知道要打道回府，當眼神一亮，就會識趣地突然消失；當眉毛一挑，他們就會一窩蜂炒熱氣氛，讓場子不尷尬，如此好的隊友，讓他們脫單機會非常高。

▍雙子座

1月27日金星移至官祿宮，他們只專注在自己的事業舞台上，對其他的事一點興趣都沒有，但在家裡催促之下他們也急起來了，但其實可在職場上找對象，並想著如兩人一起為一個家付出努力，是一件很棒的事，在家能互相照顧，在職場上也能各自努力，是再好不過了。

【水屬性星座】

五行屬水的水瓶座與雙魚座，在春節後可往北方移動，他們的姻緣就在眼前了，如錯過就要等到立冬（11月8日）後才會越冷越開花，可多往有水的地方去例如，噴泉、瀑布，如不嫌麻煩的話，下雨天出門也格外浪漫。

▍水瓶座

1月27日金星移至財帛宮，可碰到一個能為你帶來旺財的對象，會覺得跟他在一起很輕鬆自在，好像一切都在往好的方向前進，這時可請身邊婚姻生活幸福美滿的男性長輩，例如爺爺、爸爸幫忙尋找對象，因為長輩會知道一個好妻子必備什麼樣的條件。

▍雙魚座

1月27日金星移至命宮，好運發生的如此自然，就像風吹過臉頰一樣，桃花也會自然而然地展開，絕大部分會是對方先主動追求，但在正式交往前一定要對對方有充分的了解，不要一被追求就陷入戀愛漩渦當中爬不起來。