韓國男神宋仲基2022年底才大方認愛英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders），沒想到昨（30）日就透過官方粉絲團宣布與女友凱蒂結婚，並大方證實女方已懷孕的好消息，再度震驚所有人。而先前雖然早就傳出凱蒂疑似懷孕的傳聞，卻沒有任何照片，如今D社（Dispatch）也出手，公開凱蒂與媽媽不久前一同逛母嬰用品店的照片，凱蒂私下的模樣也再度引起網友熱議。

宋仲基與於去年12月26日高調宣布認愛英國籍前女演員凱蒂後，便陸續被人挖出兩人一同出雙入對的各種照片，互動相當甜蜜，加上女方曾被拍到與宋仲基在機場時的穿著寬鬆的衣物，並傳出被人看到兩人一同出入婦產科等消息，因此當時就被外界懷疑凱蒂已懷孕，而昨日宋仲基也親自證實二婚且即將當爸的好消息。但不少網友都驚訝，被封為「最強狗仔」的D社竟然一直悄然無聲，讓網友們忍不住表示「這麼大的消息難道D社不知道？」、「D社也在放年假嗎？」、「這次D社讓我失望了」意外在網路上掀起熱烈討論。

但沒想到宋仲基宣佈再婚後，D社隨後便公開多張宋仲基英國辣妻與其岳母在1月份一同逛母嬰用品店的照片，報導中還指出，凱蒂隨宋仲基來到韓國後便一同住進漢南洞的別墅中開始同居生活，宋仲基為了不讓不熟悉韓國的凱蒂生活不便，還特別請了翻譯隨身照料，而凱蒂懷孕後，宋仲基更將她的父母接來韓國陪伴凱蒂，極盡所能照顧女方。

網友看到照片後也紛紛表示「他之前離婚不會是因為宋慧喬不願意生孩子吧....這樣想細思極恐，女方實慘啊」、「登記結婚、懷孕，和母親一起逛母嬰店 半個下午都放出來了」、「這個女的長得好好看哦」、「哇，這個大鑽戒」、「鑽戒真大真閃」、「女方蠻漂亮的」。